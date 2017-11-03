Археологи шокированы: в цепях, лицом вниз и с колом в спине

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Германии во время строительства дороги в пригороде города Цайц (земля Саксония-Анхальт) рабочие наткнулись на человеческие кости. Вызвали сначала полицию, затем – археологов из регионального управления по охране культурного наследия, сообщает "Сегодня".

"Предварительная датировка находки, по словам археологов, – эпоха Меровингов, 500-751 год. Руководитель раскопок Сусанна Фридрих пока очень осторожна в общении с прессой: она отказалась говорить о найденных захоронениях как о сенсационных, предпочитая называть их "необычными", — говорится в сообщении.

Самым необычным, безусловно, можно считать захоронение девушки 16-18 лет. Она была погребена лицом вниз, ее руки связали, а в спину воткнули железный прут, пригвождающий тело к земле.

У археологов объяснений нет, лишь многочисленные версии с оговорками "возможно" и "вероятно".

"Возможно, девушка была похоронена таким образом, чтобы ее душа не смогла покинуть могилу. Возможно, эта девушка была инвалидом, или у нее были какие-то физические особенности. Или она обладала особыми, необъяснимыми по тем временам способностями, которые казались пугающими. Или ее просто считали ведьмой", – вот лишь некоторые версии, предложенные Сусанной Фридрих.

"Девушка похоронена головой на восток, а не на запад, как было принято. Железный прут, протыкающий спину и грудь, пригвождает тело к земле и не дает покойной воскреснуть. Захоронение лицом вниз преследовало ту же цель: отвести мертвую душу от живых", – добавила Фридрих.

Ранее сообщалось, что потайное помещение размером с пассажирский самолет обнаружила международная группа археологов в самой большой древнеегипетской пирамиде — Хеопса в знаменитом комплексе Гиза под Каиром.