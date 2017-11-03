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    Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

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    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов (26)

    (обновлено: )47
    Грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    REUTERS Andrew Kelly

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, передает в пятницу агентство Рейтер.

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке: шок, ИГ и 18 пострадавших

    ​Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован.

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    Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

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