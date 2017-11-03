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    Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга Венесуэлы

    (обновлено: )24
    Для запуска механизма реструктуризации внешнего долга, объявленной Николасом Мадуро, будет создана специальная комиссия во главе с вице-президентом страны Тареком Эль-Аиссами.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга страны.

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    JUAN BARRETO / AFP
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    "Начиная с сегодняшнего дня (четверг), я объявляю политику рефинансирования и реструктуризации внешнего долга и всех выплат Венесуэлы", — сообщил президент в эфире национального телевидения.

    По словам Мадуро, для запуска механизма реструктуризации внешнего долга будет создана специальная комиссия во главе с вице-президентом страны Тареком Эль-Аиссами.

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    Президент отметил, что данное решение не касается долговых обязательств нефтяной госкомпании PDVSA, истекающих в пятницу, 3 ноября. По его словам, этот долг в размере 1,2 миллиарда долларов будет выплачен.

    Экономическая ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.

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