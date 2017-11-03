Власти Франции согласовали референдум о независимости Новой Каледонии

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Власти Франции достигли политического соглашения о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает телеканал BFMTV.

"Мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы", — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата референдума еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Напомним, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны.