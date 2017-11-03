наверх
03.11.201702:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Власти Франции согласовали референдум о независимости Новой Каледонии

    (обновлено: )6
    Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Власти Франции достигли политического соглашения о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает телеканал BFMTV.

    Референдум в Венето
    ANDREA PATTARO / AFP
    Венето и Ломбардия: итальянские сепаратисты сделали первый шаг

    "Мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы", — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

    Смотрите также: "Парад сепаратизма". Решмедилова о последствиях событий в Каталонии

    Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

    Точная дата референдума еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

    Напомним, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. 

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Суд по делу сына Авакова
      Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
      Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Владислав Каськив
      Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
      Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
      Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов