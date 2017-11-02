Путин и Макрон высказались за реализацию иранской ядерной сделки

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора высказались за реализацию иранской ядерной сделки и подчеркнули недопустимость ее пересмотра, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран", — говорится в сообщении.

Лидеры "высказались в пользу четкой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", отмечает пресс-служба.

Путин и Макрон также подчеркнули недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке.

В конце октября в ЕС заявили о невозможности пересмотра соглашения по иранскому атому.