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    Путин и Макрон высказались за реализацию иранской ядерной сделки

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    По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора высказались за реализацию иранской ядерной сделки и подчеркнули недопустимость ее пересмотра, сообщает пресс-служба Кремля.

    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP
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    "По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран", — говорится в сообщении.

    Лидеры "высказались в пользу четкой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", отмечает пресс-служба.

    Путин и Макрон также подчеркнули недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке.

    В конце октября в ЕС заявили о невозможности пересмотра соглашения по иранскому атому.

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