Комнату размером с самолет обнаружили археологи в пирамиде Египта

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Потайное помещение размером с пассажирский самолет обнаружила международная группа археологов в самой большой древнеегипетской пирамиде — Хеопса в знаменитом комплексе Гиза под Каиром, пишет газета "Аль-Ватан".

Сообщается, что археологическая миссия, в которую входят ученые из Египта, Франции, Канады и Японии, с 2015 года занимается уникальными исследованиями пирамид Гизы. Исследование, которое заключается в особом сканировании пирамиды, позволяет обнаруживать пустоты, не вскрывая стен и не нанося ущерб этим уникальным памятникам, возраст которых превышает 4,5 тысячи лет.

"Полость большая, достигает размера 200-местного самолета. Расположена в самом сердце пирамиды", — сказал один из руководителей исследования Махди аль-Таюби.

Ученые пока не знают, для чего использовалось это помещение, но намерены продолжать исследования.

В то же время, один из руководителей министерства по делам памятников древности Египта Айман Ашмави утверждает, что такие пустоты в древних пирамидах — "обычное явление".

"Присутствие пустот в древних пирамидах — известный факт и совершенно естественный. Они были нужны в строительных целях", — сообщил он египетскому новостному порталу "Ахрам".

Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса составляет более 4,5 тысячи лет и состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.