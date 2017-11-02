Испанский суд арестовал бывших членов правительства Каталонии

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости Украина. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, сообщает El Pais.

Только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости каталонским парламентом, сможет оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.

Ранее прокуратура Национальной судебной палаты Испании запросила суд объявить в розыск и выдать международный ордер на арест бывшего главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех членов распущенного правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе.

Кроме того, прокуратура запросила суд в качестве предварительной меры пресечения поместить под арест без права выхода под залог бывших членов женералитета Каталонии, которые явились для дачи показаний в суд, кроме Санти Вила.

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Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.