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    В мире

    В Латвии намерены уравнять в правах советских и нацистских ветеранов

    (обновлено: )4903
    В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной Армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен СС.
    Медали ветерана
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости Украина. Сейм Латвии в четверг во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали по обе стороны фронта, в том числе на стороне нацисткой Германии, сообщили РИА Новости в президиуме Сейма.

    В аннотации законопроекта говорится, что цель данного шага — "признать заслуги граждан Латвии", которые участвовали в этом глобальном конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или СССР.

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    "Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства в республику", — сказали в президиуме Сейма.

    В статусе участника Второй мировой войны будет отказано представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности. То же самое относится к лицам, которые осуждены за преступления против человечества, а также сотрудникам КГБ СССР и ЛССР — за исключением тех, что в советское время работал на административно-хозяйственных и связанных с планированием и финансами должностях.

    По информации интернет-портала Delfi, участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Самоуправления будут вправе решать вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны и в рамках своих бюджетов выделять им пособия.

    Сейм еще должен рассмотреть этот законопроект в третьем окончательном чтении.

    В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной Армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен СС.

    Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.

    Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

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