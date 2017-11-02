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    В мире

    Forbes назвал самых влиятельных женщин года

    (обновлено: )7001
    На первом месте Ангела Меркель, на втором - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которой выпала должность в непростое для Британии время – период Brexit. Третью позиция заняла основательница благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation Мелинда Гейтс.
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Авторитетное издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира из разных сфер деятельности. Рейтинг ста самых влиятельных женщин мира в 2017 году появился на сайте Forbes.

    В этом году первое место вновь сохранила за собой канцлер Германии Ангела Меркель, которая возглавляет список уже седьмой год подряд.

    Второе место получила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которой выпала должность в непростое для Британии время – период Brexit.

    REUTERS Kai Pfaffenbach
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    На третьей позиции – основательница благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation Мелинда Гейтс, который она создала вместе с мужем Биллом. Фонд уже успел подарить более 40 миллиардов долларов на гранты и поддержку организаций в 100 странах мира.

    wikipedia
    Мелинда Гейтс (в центре)

     

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