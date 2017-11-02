Forbes назвал самых влиятельных женщин года

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Авторитетное издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира из разных сфер деятельности. Рейтинг ста самых влиятельных женщин мира в 2017 году появился на сайте Forbes.

В этом году первое место вновь сохранила за собой канцлер Германии Ангела Меркель, которая возглавляет список уже седьмой год подряд.

Второе место получила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которой выпала должность в непростое для Британии время – период Brexit.

REUTERS Kai Pfaffenbach Саммит G20 в Гамбурге

На третьей позиции – основательница благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation Мелинда Гейтс, который она создала вместе с мужем Биллом. Фонд уже успел подарить более 40 миллиардов долларов на гранты и поддержку организаций в 100 странах мира.