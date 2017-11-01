Устроивший теракт в Нью-Йорке работал водителем на Uber

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемый в совершении теракта в центре Нью-Йорка работал водителем на Uber, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителя компании.

Представитель Uber подтвердил телеканалу, что подозреваемый работал на компанию и прошел проверку биографических данных. Сообщается, что его забанили в приложении Uber. Компания контактирует с ФБР и правоохранительными органами.

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Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

CBS News Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов

Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".