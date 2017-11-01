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    Устроивший теракт в Нью-Йорке работал водителем на Uber

    Тема:

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов (15)

    (обновлено: )24
    Представитель Uber подтвердил СМИ, что подозреваемый - 29-летний Сейфулло Саипов - работал на компанию и прошел проверку биографических данных.
    Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов
    CBS News

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемый в совершении теракта в центре Нью-Йорка работал водителем на Uber, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителя компании.

    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Видео
    Канал на Youtube ABC Action News
    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    Представитель Uber подтвердил телеканалу, что подозреваемый работал на компанию и прошел проверку биографических данных. Сообщается, что его забанили в приложении Uber. Компания контактирует с ФБР и правоохранительными органами.

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    Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    CBS News
    Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов

    Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

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