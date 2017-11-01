Теракт в Нью-Йорке. Подозреваемый связан с одной из стран бывшего СССР

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Протаранивший толпу в Нью-Йорке водитель грузовика прибыл в США из Узбекистана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Сайфулло Саипов прибыл в США в 2010 году. Отмечается, что последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида. По другим данным — в штате Нью-Джерси.

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По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован.

@abdrahmane_d Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.