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    Теракт в Нью-Йорке. Подозреваемый связан с одной из стран бывшего СССР

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    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка (12)

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    По данным СМИ, 29-летний Сайфулло Саипов прибыл в США в 2010 году из Узбекистана. Отмечается, что последнее время мужчина проживал в штате Флорида.
    Водитель, устроивший теракт в Нью-Йорке
    edition.cnn.com

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Протаранивший толпу в Нью-Йорке водитель грузовика прибыл в США из Узбекистана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, Сайфулло Саипов прибыл в США в 2010 году. Отмечается, что последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида. По другим данным — в штате Нью-Джерси. 

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    По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован.

    @abdrahmane_d
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов

    К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

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