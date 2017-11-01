наверх
01.11.201701:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Стало известно, кто был за рулем грузовика, сбившего людей в Нью-Йорке

    Тема:

    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка (11)

    (обновлено: )64
    Власти установили личность подозреваемого в наезде на людей на Манхэттене. Им оказался 29-летний Сайфулло Саипов, он является жителем города Тампа (штат Флорида).
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @NYPDnews

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемым в совершении атаки в Нью-Йорке является Сайфулло Саипов, проживавший в штатеФлорида, передает телеканал CBS News.

    По данным телеканала, власти установили личность подозреваемого в наезде на людей на Манхэттене. Подозреваемому 29 лет, он является жителем города Тампа.

    Смотрите также: Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Сергей Князев. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen