Стало известно, кто был за рулем грузовика, сбившего людей в Нью-Йорке

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемым в совершении атаки в Нью-Йорке является Сайфулло Саипов, проживавший в штатеФлорида, передает телеканал CBS News.

По данным телеканала, власти установили личность подозреваемого в наезде на людей на Манхэттене. Подозреваемому 29 лет, он является жителем города Тампа.

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По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.