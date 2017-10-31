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    В квартире молодого японца полиция обнаружила девять трупов

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    Полиция проводила обыск в квартире молодого человека из-за подозрений в его причастности к исчезновению 23-летней женщины в Токио, а нашла тела девяти человек.
    Полиция Японии. Архивное фото
    http://www.womensviewsonnews.org

    КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Девять тел были обнаружены полицией в квартире молодого мужчины недалеко от Токио, передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

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    Тела были найдены в квартире 20-летнего мужчины в городе Дзама. Полиция проводила обыск в квартире молодого человека из-за подозрений в его причастности к исчезновению 23-летней женщины в Токио.

    Полиция сообщает, что некоторые тела были расчленены, фрагменты их останков были обнаружены внутри нескольких холодильных контейнеров.

    По сообщению агентства со ссылкой на источник, подозреваемый и пропавшая девушка общались в соцсети Twitter. Переписка началась после того, как девушка написала, что "ищет кого-то, кто совершит самоубийство" с ней.

    Владелец квартиры задержан и предположительно скоро будет арестован по подозрению в убийстве, сообщает полиция.

    Ранее сообщалось, что японец сжег жену и пятерых малолетних детей

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