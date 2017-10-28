Ядерная угроза со стороны КНДР возросла - глава Пентагона

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Угроза со стороны Северной Кореи из-за незаконных баллистических пусков и ядерных испытаний возросла, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.

"Угроза со стороны Северной Кореи в отношении соседей и всего мира из-за незаконных и ненужных баллистических пусков и ядерных испытаний возросла", — сказал генерал, слова которого приводит Пентагон в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Дипломатия при серьёзной военной поддержке остаётся самым предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы, заявил глава Пентагона.

"Дипломатия остается нашим предпочтительным направлением действий. Но, как я неоднократно подчеркивал, наши дипломаты наиболее эффективны при поддержке надежной военной силы в подобной ситуации", — сказал генерал

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.