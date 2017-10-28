наверх
28.10.201720:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ядерная угроза со стороны КНДР возросла - глава Пентагона

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (727)

    6
    Дипломатия при серьёзной военной поддержке остаётся самым предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Угроза со стороны Северной Кореи из-за незаконных баллистических пусков и ядерных испытаний возросла, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.

    "Угроза со стороны Северной Кореи в отношении соседей и всего мира из-за незаконных и ненужных баллистических пусков и ядерных испытаний возросла", — сказал генерал, слова которого приводит Пентагон в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Дипломатия при серьёзной военной поддержке остаётся самым предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы, заявил глава Пентагона.

    "Дипломатия остается нашим предпочтительным направлением действий. Но, как я неоднократно подчеркивал, наши дипломаты наиболее эффективны при поддержке надежной военной силы в подобной ситуации", — сказал генерал

    Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Подполковник полиции Михаил Мормиль
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые