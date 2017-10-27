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    Реклама RT в Лондоне, вызвавшая бурную западную реакцию

    (обновлено: )21942
    В Великобритании и США привлекли большое внимание плакаты и билборды Russia Today со слоганами. Реклама вызвала серьезную реакцию в высоких кругах западного истеблишмента.
    Рекламный плакат RT в лондонском метро
    © Фото : аккаунт alexandra szacka в Twitter

    РИА Новости Украина

    Рекламная кампания Russia Today в Лондоне вызвала бурную реакцию на Западе.

    В Британии и США привлекли большое внимание выполненные в фирменной черно-зеленой гамме телекомпании плакаты и билборды со слоганами.

    Тексты рекламы RT иронично обыгрывают главные обвинения в адрес телеканала со стороны Запада и его властей:

    "Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвиняй нас!"

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    "ЦРУ называет нас "машиной пропаганды". Узнай, как мы называем ЦРУ".

    "Будьте бдительны! Здесь размещена реклама "рупора пропаганды".

    "Смотрите RT и узнайте, кого мы взломаем следующими".

    "Эта провоцирующая улыбку реклама вызывает в высоких кругах западного истеблишмента самую что ни на есть серьезную реакцию", — пишет в своей статье Ирина Алкснис.

    По ее мнению, эти "забавные плакаты на самом деле несут в себе для западного мейнстрима новую, серьезную и абсолютно реальную сторону "русской угрозы" — юмор".

    Накануне американская соцсеть Twitter заблокировала рекламу с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

    При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.

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    Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. "До последнего не хотели верить, что будет вот так, что американские социальные сети будут прямо ссылаться на доклад ЦРУ для того, чтобы чинить нам препятствия в работе. Сегодня это произошло. До этого, когда кто-либо говорил, что всеми ими управляет ЦРУ, у нас это вызывало улыбку. Теперь мы уже не улыбаемся. Это, конечно, перешло все границы и стало не смешно. Остается только пожалеть, что Россия, очевидно, будет вынуждена принимать ответные меры", — сказала Симоньян.

    В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры в отношении американских СМИ, в Союзе журналистов РФ — нарушением базового принципа свободы слова. 

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