наверх
26.10.201723:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Столтенберг сообщил, кому больше всего мешает кризис в Украине

    (обновлено: )213
    По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, разногласия в вопросе Украины между союзниками по Альянсу и Россией остаются фундаментальными.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что конфликт в Украине продолжает влиять на безопасность и стабильность в регионе, а также остается основной причиной текущего состояния отношений НАТО с Россией.

    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
    Обострение на Востоке. В Киеве мечтают о зачистке Донбасса

    "Урегулирование ситуации с безопасностью на востоке Украины является приоритетом для того, чтобы продвигаться вперед до полного выполнения Минских договоренностей. В то же время ситуация остается хрупкой", — подчеркнул генсек Альянса в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО-Россия, передает УНИАН

    По его словам, разногласия в вопросе Украины между союзниками по Альянсу и Россией остаются фундаментальными.

    Вадим Новинский о конфликте в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Новинский о поддержке РФ и Западом разных сторон конфликта в Донбассе

    Читайте также: Донбасс: прогресса в переговорах нет, вместо него – обстрелы

    Он отметил, что продолжается нарушение перемирия, тяжелое вооружение остается вблизи линии столкновения, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в доступе.

    В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс приветствует дипломатические усилия, направленные на выполнение Минских договоренностей всеми сторонами.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о причинах того, почему задерживаются сроки проведения очередной встречи "нормандского формата".


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Вилкул
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Батарея
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые