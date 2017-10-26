Столтенберг сообщил, кому больше всего мешает кризис в Украине

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что конфликт в Украине продолжает влиять на безопасность и стабильность в регионе, а также остается основной причиной текущего состояния отношений НАТО с Россией.

"Урегулирование ситуации с безопасностью на востоке Украины является приоритетом для того, чтобы продвигаться вперед до полного выполнения Минских договоренностей. В то же время ситуация остается хрупкой", — подчеркнул генсек Альянса в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО-Россия, передает УНИАН.

По его словам, разногласия в вопросе Украины между союзниками по Альянсу и Россией остаются фундаментальными.

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Он отметил, что продолжается нарушение перемирия, тяжелое вооружение остается вблизи линии столкновения, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в доступе.

В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс приветствует дипломатические усилия, направленные на выполнение Минских договоренностей всеми сторонами.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о причинах того, почему задерживаются сроки проведения очередной встречи "нормандского формата".



