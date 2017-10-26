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26.10.201717:29
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    Американскую телеведущую стошнило в прямом эфире

    (обновлено: )57
    Причиной инцидента стал Paqui One Chip Challenge, когда журналисты все вместе попробовали чипсы Fear The Reaper с самым острым в мире сортом перца.
    Американскую телеведущую Натали Тисдейл стошнило в прямом эфире
    facebook.com/kwgnchannel2

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Американскую телеведущую программы Daybreak на телеканале KWGN Denver Натали Тисдейл стошнило в прямом эфире. 

    Ролик опубликован на Facebook-аккаунте телеканала.

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    Причиной тому стал Paqui One Chip Challenge, когда журналисты все вместе попробовали чипсы Fear The Reaper с самым острым в мире сортом перца. 

    После дегустации чипсов, ведущие начали активные поиски воды, но Тисдейл пришлось хуже всех, ей действительно стало плохо.

    Напомним, ранее телеканал CNN разорвал сотрудничество с женщиной-комиком Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа.

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