Американскую телеведущую стошнило в прямом эфире

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Американскую телеведущую программы Daybreak на телеканале KWGN Denver Натали Тисдейл стошнило в прямом эфире.

Ролик опубликован на Facebook-аккаунте телеканала.

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Причиной тому стал Paqui One Chip Challenge, когда журналисты все вместе попробовали чипсы Fear The Reaper с самым острым в мире сортом перца.

После дегустации чипсов, ведущие начали активные поиски воды, но Тисдейл пришлось хуже всех, ей действительно стало плохо.

Напомним, ранее телеканал CNN разорвал сотрудничество с женщиной-комиком Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа.