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    Dow Jones достиг рекордного уровня после отчетов компаний

    (обновлено: )31
    Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar по итогам третьего квартала выросла в 3,7 раза, до 1,06 миллиарда долларов.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Основные фондовые индексы США в понедельник, 23 октября, выросли на фоне финансовых отчетов компаний, Dow Jones достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

    Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,72% — до 23441,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 2569,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 6598,43 пункта.

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    Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar по итогам третьего квартала выросла в 3,7 раза, до 1,06 миллиарда долларов, или 1,77 доллара на акцию. Выручка компании выросла за эти три месяца на 24,5%, до 11,41 миллиарда долларов. Аналитики ожидали значения показателя на уровне в 10,7 миллиарда долларов.

    Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald"s за квартал выросла на 47% — до 1,884 миллиарда долларов, или 2,32 доллара на акцию против 1,50 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов экспертов в 1,77 доллара за акцию.

    General Motors в третьем квартале получила чистый убыток в размере 2,98 миллиарда долларов против чистой прибыли годом ранее в 2,773 миллиарда долларов. Выручка автогиганта снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 14% и составила 33,62 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 32,18 миллиарда долларов.

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    "По большинству секторов данные о прибылях хорошие, и особенно сегодня силен Caterpillar", — отметил агентству MarketWatch управляющий директор R.J. O"Brien & Associates Джон Брэди (John Brady).

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