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    СМИ Греции объявили 48-часовую забастовку

    (обновлено: )23
    Забастовка проводится, что спасти Единую журналистскую организацию дополнительного страхования и помощи EDOEAP, благодаря которой сотрудники СМИ получают дополнительные пенсии и медпомощь.
    Флаг Греции
    Associated Press Petros Giannakouris

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухсуточную забастовку во всех СМИ, которая начнется в 06.00 во вторник, 24 октября, и завершится в 06.00 в четверг, 26 октября.

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    Заявление о забастовке подписали Союз журналистов ежедневных афинских газет, Союз журналистов периодической электронной печати, профсоюзы журналистов Салоников и Македонии и Фракии.

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    Забастовка объявлена "для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи EDOEAP", благодаря которой сотрудники СМИ получают дополнительные пенсии и медпомощь.

    Журналисты требуют сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушение трудовых и социальных прав сотрудников средств массовой информации. Работники прессы также требуют свободы печати.

    В ходе забастовки два дня не будут выходить новости на радио и телевидении, приостановят работу большинство новостных сайтов.

    Забастовка объявлена в день, когда премьер-министр Алексис Ципрас будет находиться в Эпире на севере Греции, где он выступит на региональной конференции по производственной реконструкции.

    Это третья забастовка журналистов за месяц.

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