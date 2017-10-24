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    США вернули посольству РФ архив закрытого консульства в Сан-Франциско

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (581)

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    Посольство РФ в США утверждает, что американские власти так и не предоставили российским дипломатам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско.
    Дым над генконсульством РФ в Сан-Франциско. Архивное фото
    Twitter.com/SamNBCBayArea

    КИЕВ, 24 окт – РИА Новости Украина. США передали посольству РФ в Вашингтоне архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, так и не позволив российской стороне самостоятельно забрать документы из здания, говорится в заявление посольства РФ.

    "Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства (РФ в США – ред.). 23 октября архив передан в посольство", — говорится в заявлении российской дипмиссии.

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    В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются "неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения". "Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции", — отмечается в заявлении.

    "Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения", — предупредили в российском посольстве.

    В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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    В пятницу генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил, что окончательное решение о возможных действиях России в ситуации с дипломатической собственностью страны в США пока не принято.

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