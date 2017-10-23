Массовое задержание украинцев произошло на фабрике в Словакии

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители в ходе рейда по выявлению нелегальных работников в словацком городе Шаля задержали 62 иностранцев, среди которых 27 украинцев, сообщает Мукачево.net.

Задержание проводилось на минувшей неделе.

Кроме граждан Украины полиция задержала 23 сербов, восьмерых граждан Македонии и четверых граждан Боснии и Герцоговины.

Как сообщают словацкие СМИ, иностранцы работали на компанию Shin Heung Precision Slovakia, которая занимается производством деталей для Samsung, Sony, JVC, LG и Toshiba.

Все задержанные были помещены в изолятор временного содержания в селе Медведев.

"Задержания происходили не в рамках закона, полиция вела себя с людьми грубо. По словам сербки Марии Здравкович некоторых задерживали на сроки, превышающие законный лимит", — сказано в сообщении.

Всех задержанных в результате освободили из-под стражи, у них есть семь суток на то, чтобы покинуть территорию Словакии. Им на несколько лет будет запрещен въезд в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что сотрудники итальянской полиции обнаружили мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, пропавшую 8 октября.