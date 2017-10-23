Землян предупредили о сразу двух магнитных бурях

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Во вторник и среду Землю настигнет сразу две магнитные бури — малая и умеренная.

Это случится, поскольку прибудет очередная "порция" солнечного ветра, сообщает пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США NOAA.

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По словам ученых, в космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра. Первый поток прошелся по Земле с 11 по 15 октября, вызвав почти пятидневные магнитные бури.

Второй, немного слабее, достигнет Земли в начале недели — примерно с 24 по 27 октября.

Малая и умеренная магнитные бури достигнут поверхности Земли 24 и 25 октября.