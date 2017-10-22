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    Захват заложников в Британии. Появились подробности

    (обновлено: )87
    Инцидент произошел в развлекательном центре в Нанитоне. Один мужчина был арестован и находится под стражей полиции. Никто во время инцидента не пострадал.
    На месте захвата заложников в британском городе Нанитон
    twitter.com/AmichaiStein1

    КИЕВ, 22 окт – РИА Новости Украина, Мария Табак. Полиция британского графства Уорвикшир подтвердила, что инцидент в развлекательном центре в Нанитоне разрешен, однако вдаваться в детали произошедшего не стала.

    Задержание мужчины на месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/PeterSweden7
    Наезд авто на людей в Лондоне. Кадры очевидцев

    "Сегодня днем в 2.30 (16.30 по киевскому времени) полиция Уорвикшира получила информацию о вооруженном мужчине в Нанитоне. Сотрудники вооруженной полиции, переговорщики, а также представители авиаподразделений пожарных служб, полиции и "скорой помощи" прибыли в Bermuda Park. Один мужчина был арестован и находится под стражей полиции. Люди, находившиеся в боулинг-клубе и соседних помещениях, были эвакуированы. Никто во время инцидента не пострадал", — говорится в заявлении полиции.

    "Мы хотели бы поблагодарить местных жителей за терпение и сотрудничество во время полицейской операции. Мы рады, что смогли добиться мирного разрешения инцидента и что никто не пострадал. Я хочу заверить жителей Нанитона, что инцидент не связан с террористической деятельностью", — говорится в заявлении главы полиции Алекса Франклина-Смита.

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    По неподтвержденным свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько часов удерживал двоих заложников – сотрудников боулинг-клуба.

    Служба "скорой помощи" округа Уэст-Мидландс ранее сообщала, что подозреваемый доставлен в больницу, еще два человека были обследованы на месте, но никаких ранений у них не обнаружено.

    twitter.com/Daily_Express
    В британском городе вооруженный мужчина взял заложников

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