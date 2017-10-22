В воскресенье две области в Италии проводят референдумы об автономии

КИЕВ, 22 окт – РИА Новости Украина. Референдумы об автономии пройдут в воскресенье в областях Ломбардии и Венето на севере Италии, которые являются локомотивами национальной экономики. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут обязательных правовых последствий.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус, предоставляющий, прежде всего, большую самостоятельность при использовании региональных финансов, и претендуют сейчас Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансовых средств, чем получают потом из центра в виде субвенций.

Путь к референдумам в обоих регионах, которые сейчас возглавляют президент Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайа (экс-министры Италии и видные деятели оппозиционной партии "Лига Севера"), был долог и тернист. Еще в 2000 году областные советы Ломбардии, Венето и Пьемонта приняли региональные законы о проведении референдумов по передаче этим северным регионам многих полномочий в области образования, здравоохранения и даже в правоохранительной сфере.

Однако потребовалось несколько смен составов национального правительства и даже попытка проведения в Италии федералистской реформы сверху, чтобы граждане все-таки получили право напрямую высказать свое мнение относительно необходимости автономии северных территорий. В 2006 году проект такой конституционной реформы, подготовленный правительством Сильвио Берлускони под давлением "Лиги Севера", был вынесен на всенародный референдум. Тогда итальянцы дружно проголосовали против ревизии конституции, и Ломбардия и Венето оказались единственными сторонниками изменения отношений между центром и регионами.

Отчаявшись провести общенациональную федералистскую реформу через центр, сторонники северной автономии вернулись к идее региональных референдумов. В 2014 году областной совет Венето выступил с новой инициативой проведения консультации о возможности автономии и даже независимости гипотетической "Венецианской республики". В дело вынужден был вмешаться конституционный суд, который в 2015 году заблокировал любые сепаратистские поползновения, но зато признал право жителей Венето обсудить вопрос об автономии в рамках уже упомянутой статьи 116 конституции.

Sputnik Italia Венето и Ломбардия пытаются добиться большей автономии

Этим воспользовались и сторонники автономии Ломбардии, которые в 2015 году провели через областной совет предложение о проведении аналогичного регионального референдума. В апреле 2017 года президент Ломбардии после консультаций со своим товарищем по партии, главой Венето публично объявил, что региональные референдумы об автономии будут проведены одновременно 22 октября. Тем не менее, речь идет о двух независимых инициативах, результаты которых в юридическом смысле не будут иметь никакого влияния друг на друга.

Несмотря на очевидную схожесть и общие цели, вопросы, вынесенные на голосование в двух регионах, звучат по-разному.

В Венето избирателю просто предлагается ответить, хочет ли он, чтобы региону "были приданы формы и особенные условия автономии". То есть организаторы сознательно используют строгую конституционную формулировку из статьи 116. В соседней Ломбардии вопрос выглядит более развёрнуто: "Хотите ли вы, чтобы область Ломбардия с учетом ее особенностей в рамках национального единства, предприняла инициативы, необходимые для того, чтобы запросить у государства особые условия для автономии в соответствии с имеющимися ресурсами в соответствии со статьёй 116, пункт 3 конституции Италии".

Голосование в Ломбардии впервые пройдет в электронном виде: для его проведения на 8 тысячах планируемых к открытию участков были закуплены около 24 тысяч электронных планшетов, одни только затраты на приобретение устройств и программное обеспечение для них составили 23 миллиона евро. Планируется, что после референдума электронные устройства найдут свое применение в местных школах и на будущих выборах.

В Венето голосование пройдет при помощи традиционных бумажных бюллетеней. Кроме того, в отличие от Ломбардии, на референдуме в Венето установлен порог явки: для признания голосования действительным она должна составить не менее 50% плюс один избиратель. Участки в обоих регионах откроются в 7 утра и закроются в 23.00 (с 8.00 до 00.00 по Киеву).

Недавний референдум о независимости испанской Каталонии заставил организаторов голосования на севере Апеннин отвечать на неудобные для них вопросы относительно желания отделиться от Италии — учитывая, что "Лига Севера" на заре своего существования преследовала именно такую цель.

Sputnik Italia Венето и Ломбардия пытаются добиться большей автономии

Однако и Марони, и Дзайя, и лидер "Лиги Севера" Маттео Салвини неоднократно заявляли, что референдумы в Ломбардии и Венето проводятся с одобрения центрального правительства и в соответствии с конституцией страны. "Референдум в Каталонии был излишней натяжкой. Голосование же в Ломбардии и Венето предусмотрено конституцией. Так что речь идет просто о применении статьи основного закона страны", — заявил на днях Салвини.

Многие местные аналитики подчеркивают также консультативный характер референдумов: это означает, что любой их исход не будет иметь юридически обязывающей силы. Это обстоятельство заставило противников голосования назвать референдумы бесполезной тратой денег в условиях, когда их инициаторы добиваются как раз противоположного: чтобы финансовые ресурсы Ломбардии и Венето оставались в их собственном распоряжении. Всего на проведение референдумов итальянские регионы, по разным оценкам, потратят до 60 миллионов евро — львиную долю в Ломбардии.

"Референдум важен для нас прежде всего потому, что впервые две региона могут выйти на голосование, чтобы получить больше полномочий и, соответственно, больше ресурсов. Это возможность, которую нельзя упускать. Во-вторых, Ломбардия и Венето — локомотивы нашей страны, регионы с самой сильной экономикой. Но сегодня те богатства, которые в них производятся, оказываются высосаны и украдены государством, а это несправедливо", — заявил РИА Новости депутат областного совета Ломбардии Яри Колла.

"Это первый подобный референдум в нашей истории. Не сомневаюсь, что его значение для всей политической системы Италии будет огромным", — вторит ему член областного совета Венето Лучано Сандона.

"Эти референдумы дадут сильнейший импульс политикам, и важно, что этот импульс исходит от народа. Людям надоел этот "политический театрик", актеры которого практически никогда не занимаются проблемами, реально интересующими граждан. Так что это будет ответ народа. Люди хотят большей автономии, они хотят сами заниматься решением своих проблем и сами распоряжаться своими ресурсами, которые сейчас просто уходят в Рим", — сказал Сандона в беседе с РИА Новости.

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Какими бы ни были итоги голосования, явка избирателей и последующие шаги авторов инициативы, референдумы в Ломбардии и Венето следует рассматривать в контексте уже активно идущей избирательной кампании, ведь парламентские выборы в Италии должны состояться в первой половине 2018 года. Оба референдума, несомненно, окажут влияние на расклад политических сил по всей стране, учитывая хотя бы тот факт, что сама подготовка к ним повысила популярность в стране "Лиги Севера" и ее союзников по правоцентристской оппозиции.