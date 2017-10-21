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    В Каталонии дали ответ на принятые Испанией решения

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (167)

    (обновлено: )22
    Глава парламента Каталонии Карме Форкадел заявила, что она отказывается признавать принятые правительством Испании решения.
    Митинги в Каталонии
    REUTERS Susana Vera

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Глава парламента Каталонии Карме Форкадел заявила, что будет защищать свои полномочия и полномочия 135 депутатов законодательного органа автономии.

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    По ее словам, она отказывается признавать принятые правительством Испании решения, сообщает телерадиокомпания RTVE.

    "Мы не собираемся позволять (премьер-министру Испании Мариано) Рахою сделать так, чтобы этот парламент перестал быть демократичным", — заявила Форкадел.

    По ее словам, каталонский парламент "не планирует отступать, так как граждане выбрали нас своими законными представителями, и мы им за это обязаны".

    В субботу утром Совет министров Испании собрался на экстренное заседание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

    Премьер Рахой заявил на пресс-конференции, что правительство решило применить 155-ю статью конституции. Данное решение должно быть окончательно утверждено Сенатом. Заседание верхней палаты испанского парламента намечено на 27 октября.

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    В опубликованном решении правительства Испании, принятом на экстренном заседании, отмечается, что Мадрид возьмет на себя выполнение функций правительства Каталонии, связанных с телекоммуникациями, электронными услугами и информационными технологиями, а также сможет принимать меры в экономической, финансовой, налоговой и бюджетной сферах. Центральные власти смогут давать прямые указания обязательного характера каталонской полиции, отмечается в решении.

    В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и конституционным судом страны.

    После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

    Правительство Испании потребовало от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

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