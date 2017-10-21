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    Возможное лишение Каталонии автономии похоже на госпереворот – женералитет

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (163)

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    В правительстве Каталонии считают, что применения 155 статьи конституции - форма государственного переворота со стороны государства в отношении автономной структуры.
    Сотрудник каталонской региональной полиции Моссос Д'эквадра охраняет здание регионального собрания Каталонии.
    REUTERS Ivan Alvarado

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Представитель правительства Каталонии (женералитета) в Мадриде Ферран Маскарелл назвал возможное применение 155-й статьи конституции Испании для приостановки автономного статуса Каталонии формой государственного переворота, сообщает издание Mundo.

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    В субботу утром совет министров собрался на экстренное заседание для рассмотрения возможности применения 155 статьи конституции Испании, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

    Маскарелл отметил, что это "форма государственного переворота со стороны государства в отношении автономной структуры".

    "Все эти меры будут направлены на то, чтобы аннулировать, приостановить, поставить под сомнение гарантию автономнии Каталонии", — приводит слова Маскарелла издание со ссылкой на радио Catalunya Ràdio. Он добавил, что "в любом случае эти меры не позитивны для разрешения конфликта".

    Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

    После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

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