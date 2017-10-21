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    В мире

    Главу Каталонии обвинят в мятеже в случае провозглашения независимости

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (163)

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    Сообщается, что иск будет официально предъявлен Карлесу Пучдемону, если он объявит о независимости Каталонии. Согласно уголовному кодексу Испании, данная статья предусматривает до 30 лет лишения свободы.
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    bbc.com

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Испании подготовила иск против главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона на тот случай, если он объявит о провозглашении независимости региона, об этом в субботу сообщает испанское El Mundo со ссылкой на собственный источник.

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    Издание сообщает, что в данном иске действия Пучдемона рассматриваются как подстрекательство к мятежу. Этот иск будет официально предъявлен политику, если он объявит о независимости Каталонии. Согласно уголовному кодексу Испании, данная статья предусматривает до 30 лет лишения свободы.

    В субботу утром совет министров собрался на экстренное заседание для рассмотрения возможности применения 155 статьи конституции Испании, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

    Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

    После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

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