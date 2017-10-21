Резня в Мюнхене. Серьезно ранены четыре человека

Hildenbrand/MSC

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Четыре человека получили легкие ранения при нападении неизвестного мужчины с ножом в Мюнхене, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.

"Четыре человека получили легкие ранения", — заявила представитель ведомства. Она добавила, что спецоперация по поиску злоумышленника началась в 8.30 утра (9.30 по Киеву), в настоящее время она продолжается. Местных жителей просят объезжать районы поиска.

Ранее полиция Мюнхена сообщила в Twitter о проведении спецоперации и поисках мужчины, ранившего ножом нескольких человек на востоке города. Его мотивы неизвестны.

Ранее сообщалось о нападении мужчины с ножом в городе Турку в Финляндии, погибли два человека, восемь ранены. Также нападение с ножом произошло в городе Эльберфельд на западе Германии недалеко от Дюссельдорфа.