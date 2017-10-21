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    Суд в США отменил решение о выплате $417 млн женщине, заболевшей раком

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    Согласно решению суда, компания Johnson & Johnson не будет выплачивать многомиллионный иск, так какубедительные доказательства преступных действий компании отсутствуют.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Суд Лос-Анджелеса отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson (J&J) рекордной компенсации в размере 417 миллионов долларов скончавшейся от рака женщине, которая заявляла, что причиной ее болезни стало использование продукции компании, сообщает газета Los Angeles Times.

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    Ранее сообщалось, что судебный иск против компании подала Ева Эчеверриа из Калифорнии, у которой диагностировали рак яичников после использования продуктов, содержащих тальк. Она пользовалась детской присыпкой ежедневно с 1950 по 2016 год, в 2007 году у нее был диагностирован рак яичников. По ее мнению, компания должным образом не предупредила покупателей о риске заболевания при использовании подобных продуктов. В иске 63-летняя женщина заявляла, что ее заболевание является "результатом необоснованно опасной и некачественной природы талька".

    Суд Лос-Анджелеса в пятницу постановил, что убедительные доказательства преступных действий компании отсутствуют, а сумма компенсации слишком высока. Адвокат Эчеверриа Марк Робинсон заявил о намерении обжаловать это решение даже несмотря на то, что его клиентка скончалась. "Мы продолжим бороться во имя всех женщин, которые пострадали от этого опасного продукта", — передает слова Робинсона газета.

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