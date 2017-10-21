Правительство Испании созывает экстренное заседание по Каталонии

КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина. Совет министров Испании в субботу утром, 21 октября, соберется на экстренное заседание и определит конкретные меры, которые Мадрид будет использовать для урегулирования каталонского кризиса.

Испанское правительство должно, наконец, утвердить, в каком именно виде оно хочет применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономного сообщества. Применение статьи после этого должен одобрить сенат.

О том, что эта статья будет применена, правительство объявило 19 октября после того, как глава испанского правительства Мариано Рахой получил ответ от председателя женералитета Карлеса Пучдемона на "простой вопрос" — была ли провозглашена независимость Каталонии от Испании. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога. Испанское правительство в ответ заявило, что глава женералитета отказался выполнить требования, которые ему выдвинул Мариано Рахой, и пообещало использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для "скорейшего восстановления законности и конституционного порядка".

155-я статья ни разу не применялась с момента принятия конституции в 1978 году. А значит, поле для маневров есть, но при этом никто на сегодняшний день не может в Испании точно сказать, как именно будет выглядеть ее применение на практике.

В статье говорится:

1. Если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, правительство предупреждает председателя автономного сообщества. Если ответа с его стороны не последует, правительство может, с согласия абсолютного большинства сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты упомянутых общегосударственных интересов.

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2. В осуществлении мер, предусмотренных в предыдущем пункте, правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных сообществ.

Как следует из 155 статьи конституции, меры по ее применению должен одобрить сенат. Там у правящей Народной партии абсолютное большинство, так что в результате голосования сомневаться не приходится.

Правительство Испании после экстренного заседания в субботу направит председателю сената Пио Гарсии Эскудеро конкретные предложения. В верхней палате будет создана специальная комиссия из 27 сенаторов, которую возглавит Эскудеро. Первая встреча комиссии пройдет, скорее всего, в понедельник.

Карлесу Пучдемону предложат представить свои аргументы в пользу того, чтобы 155 статья конституции не была применена, а также лично выступить в верхней палате.

Дата голосования в сенате пока не определена, но заседание пройдет не раньше 27 октября, сообщили РИА Новости в верхней палате.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".