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    "Северный поток-2" угрожает энергобезопасности Европы - премьер Польши

    (обновлено: )4802
    Беата Шидло заявила, что продолжение инвестиции в "Северный поток-2" угрожает не только энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, но и подрывает энергетическую безопасность всего региона.
    Беата Шидло
    Facebook Beata Szydło

    КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина. Строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, заявила журналистам премьер-министр Польши Беата Шидло в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

    "Продолжение этой инвестиции угрожает не только энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, но и подрывает энергетическую безопасность всего региона", — сказала Шидло.

    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Во время рабочей сессии я решила поднять эту тему для обсуждения. С удовлетворением хочу сказать, что этот мой голос в дискуссии был поддержан другими главами правительств, а также значение этой темы поддержал господин председатель Дональд Туск", — добавила она.

    Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что России пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов – "Южного" и "Северного потоков", — хотя диверсификация поставок газа экономически эффективна, выгодна Европе и служит укреплению безопасности.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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    Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом Еврокомиссия одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС, но пока этого так и не произошло, в том числе потому, что не все страны поддерживают проект мандата.

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