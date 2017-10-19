В американском бизнес-парке сотрудник расстрелял своих коллег, есть жертвы

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Полиция округа Харфорд (штат Мэриленд) заявила о задержании злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, в результате которой погибли три человека.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде. Нападавший скрылся, полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс. Сообщалось, что он также устроил стрельбу в 55 милях (около 88 километрах) от места происшествия в штате Делавэр, пострадал один человек.

"Представители ATF (управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и оружия) и соответствующие правоохранительные органы недавно задержали Принса в Делавэре ", — сообщает полиция.

О мотиве злоумышленника официально не сообщалось.

По данным СМИ, Принс работал в бизнес-парке, а жертвами стрелка стали его коллеги.

Напомним, ранее на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, подозреваемый Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

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В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.