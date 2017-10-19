наверх
19.10.201708:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В американском бизнес-парке сотрудник расстрелял своих коллег, есть жертвы

    Тема:

    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (50)

    (обновлено: )5501
    Три человека погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде. Нападавший скрылся, полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс. Позже он был задержан.
    Стрельба в США. Архивное фото
    @fox6now

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Полиция округа Харфорд (штат Мэриленд) заявила о задержании злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, в результате которой погибли три человека.

    Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде. Нападавший скрылся, полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс. Сообщалось, что он также устроил стрельбу в 55 милях (около 88 километрах) от места происшествия в штате Делавэр, пострадал один человек.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Просто кровь. Стрельба в Лас-Вегасе побила рекорд в истории США

    "Представители ATF (управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и оружия) и соответствующие правоохранительные органы недавно задержали Принса в Делавэре ", — сообщает полиция.

    О мотиве злоумышленника официально не сообщалось.

    По данным СМИ, Принс работал в бизнес-парке, а жертвами стрелка стали его коллеги.

    Напомним, ранее на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, подозреваемый Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

    Смотрите также: Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов