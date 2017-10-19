Депутаты Европарламента призвали Земана извиниться перед Украиной

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Группа депутатов Европарламента от Чехии направила письмо президенту страны Милоша Земана с призывом "извиниться перед Украиной за свои высказывания, таким образом хотя бы частично исправить вред", сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство EuroZpravy.cz.

Президент Чехии Милош Земан во время выступления на сессии ПАСЕ 10 октября заявил, что считает присоединение Крыма к России "завершенным делом", а Украина может получить от РФ компенсацию.

В письме европарламентариев отмечается, что Земан подрывает авторитет международного права, согласно которому "Украина стала жертвой агрессии России". "Эта агрессия, которая привела к противозаконная состояния в Крыму, продолжается, поэтому, является риском безопасности для нашей страны и всей Европы", — говорится в письме.

По мнению чешских европарламентариев, позиция Милоша Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства. "Крым является составной частью Украины и его аннексия в 2014 году была грубым нарушением Будапештской соглашения 1994 года, в которой Россия среди прочего обязалась уважать украинскую независимость и территориальную целостность", — отмечается в письме.

Авторы обращения считают, что Земан не может "свою ошибку" объяснять "личными взглядами". "Перед Советом Европы Вы выступали не как частное лицо, а как глава государства. Если Вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чешскую Республику на международных собраниях, вы должны как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников", — говорится в документе.

Письмо-обращение к чешскому лидеру подписали шесть евродепутатов.

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Отметим, ранее в среду Земан вновь высказался по поводу Крыма, заявив, что человек, придумавший, как вернуть Крым Украине, будет достоин Нобелевской премии.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.