наверх
18.10.201714:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Нетрезвого полуголого мужчину с бензопилой задержали в Париже

    (обновлено: )112
    По информации французских СМИ, мужчина русского происхождения, раздетый и с бензопилой, угрожал прохожим ночью в Париже.
    Правоохранители в Париже. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Нетрезвого мужчину в трусах, вооруженного бензопилой, задержали в Париже минувшей ночью.

    Как сообщает газета Parisien, вызов в полицию о том, что мужчина с бензопилой угрожает человеку, поступил около 01.50. Прибывший в XIX округ французской столицы наряд "нос к носу столкнулся с обнаженным, в одних трусах, мужчиной, держащим в руках бензопилу".

    Сотрудники полиции обезвредили мужчину, заковали его в наручники и доставили в полицейский участок.

    "Нападавший, русского происхождения, был мертвецки пьян", — отмечается в публикации.

    К настоящему времени РИА Новости не удалось получить комментарий посольства РФ в Париже и столичной полиции.

    Ране сообщалось, что в результате нападения с ножом рядом со станцией метро Parsons Green в Лондоне один человек погиб, двое пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Больница в Украине. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов