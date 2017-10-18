Нетрезвого полуголого мужчину с бензопилой задержали в Париже

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Нетрезвого мужчину в трусах, вооруженного бензопилой, задержали в Париже минувшей ночью.

Как сообщает газета Parisien, вызов в полицию о том, что мужчина с бензопилой угрожает человеку, поступил около 01.50. Прибывший в XIX округ французской столицы наряд "нос к носу столкнулся с обнаженным, в одних трусах, мужчиной, держащим в руках бензопилу".

Сотрудники полиции обезвредили мужчину, заковали его в наручники и доставили в полицейский участок.

"Нападавший, русского происхождения, был мертвецки пьян", — отмечается в публикации.

К настоящему времени РИА Новости не удалось получить комментарий посольства РФ в Париже и столичной полиции.

Ране сообщалось, что в результате нападения с ножом рядом со станцией метро Parsons Green в Лондоне один человек погиб, двое пострадали.