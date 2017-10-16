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    В мире

    Украина войдет в Совет ООН по правам человека в 2018-2020 годах

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    На два свободных места в Совете ООН по правам человека от группы восточноевропейских государств претендовали Словакия и Украина в связи с истечением срока членства Албании и Латвии.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Украина на период 2018-2020 годов станет членом Совета ООН по правам человека. Страну избрали в ходе голосования Генеральной Ассамблеи ООН.

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    В понедельник проходят выборы 15 членов, которые заменят государства, покидающие Совет 31 декабря 2017 года.

    В этом году на два свободных места от группы восточноевропейских государств претендовали Словакия и Украина в связи с истечением срока членства Албании и Латвии.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев в Киеве заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

    Ранее в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что 586 тысяч украинцев, проживающих в зоне конфликта в Донбассе, с прошлого года не могут получить пенсии и социальные выплаты.

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