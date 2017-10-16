Украина войдет в Совет ООН по правам человека в 2018-2020 годах

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Украина на период 2018-2020 годов станет членом Совета ООН по правам человека. Страну избрали в ходе голосования Генеральной Ассамблеи ООН.

В понедельник проходят выборы 15 членов, которые заменят государства, покидающие Совет 31 декабря 2017 года.

В этом году на два свободных места от группы восточноевропейских государств претендовали Словакия и Украина в связи с истечением срока членства Албании и Латвии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев в Киеве заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

Ранее в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что 586 тысяч украинцев, проживающих в зоне конфликта в Донбассе, с прошлого года не могут получить пенсии и социальные выплаты.