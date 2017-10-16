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    В мире

    Европа усилила санкции против Северной Кореи

    (обновлено: )40
    Среди прочего, вводится запрет на предоставление финансовой помощи юрлицам, связанным с КНДР, и на создание и участие в работе совместных с КНДР предприятий.
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Евросоюз усилил санкции против Северной Кореи, полностью запретив поставки в КНДР и приобретение у КНДР нефти и транзит нефти из Северной Кореи и в Северную Корею через территорию ЕС, а также инвестиции в предприятия КНДР и создание СП с Северной Кореей. Об этом сказано в публикации в Официальном журнале Евросоюза.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "Импорт, приобретение и перевозка нефтепродуктов из КНДР запрещена", — свидетельствует текст решения, одобренного в понедельник главами МИД стран-членов ЕС.

    В нем также "запрещаются прямые или косвенные поставки, продажа или перевозка всех переработанных нефтепродуктов КНДР гражданами стран-членов, через или с территорий стран-членов или с использованием судов под флагом стран-членов, независимо от того, произведены ли переработанные нефтепродукты на территории стран-членов или нет".

    "Прямые или косвенные поставки, продажа или перевозка сырой нефти КНДР гражданами стран-членов, черед территории или с территорий стран-членов с использованием судов под флагом или воздушных судов стран-членов запрещена", — утверждается в документе.

    При этом в гуманитарных целях поставки сырой нефти в КНДР дозволяются при условии соблюдения резолюции 2375 СБ ООН.

    Решением запрещается "приобретение, сохранение или увеличение доли в любых юрлицах в КНДР, в принадлежащих КНДР юрлицах за пределами КНДР".

    Вводится также запрет на предоставление финансовой помощи юрлицам, связанным с КНДР, и на создание и участие в работе совместных с КНДР предприятий.

    Видео запуска баллистической ракеты КНДР
    Канал Korean People's Army в Youtube
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    ЕС также расширил список лиц, подпадающих под индивидуальные санкции, включив в него заместителя директора и первого заместителя директора департамента боеприпасов министерства военной промышленности страны. Под санкциями также оказались министерство народных вооруженных сил КНДР и Корейская народная армия.

    КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

    В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

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