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16.10.201710:47
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    В мире

    Каталония предложила Испании начать диалог

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (152)

    (обновлено: )17001
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие два месяца первоочередной задачей является начать диалог с властями Испании.
    Флаг Каталонии.
    REUTERS usana Vera

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение двух месяцев начать диалог по ситуации в регионе после референдума о независимости, пишет газета Pais со ссылкой на письмо каталонского политика.

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    REUTERS Susana Vera
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    "Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог", — написал Пучдемон, не ответив на вопрос о статусе региона.

    Конституционный суд Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава женералитета (правительство Каталонии) Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

    В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

    Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.

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