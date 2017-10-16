Правые заняли второе место на выборах в Австрии

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Досрочные парламентские выборы в Австрии завершились с предсказуемым результатом, который, судя по всему, может привести к формированию коалиции между консерваторами и правыми.

Выборы прошли при явке на избирательные участки почти 67% голосующих или 4,3 миллиона человек.

При этом 31,4% избирателей предпочли отдать голоса за Австрийскую народную партию (OEVP) во главе с министром иностранных дел страны и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем. На втором месте оказалась FPOE — право-националистическая Австрийская партия свободы с 27,4%. Тройку лидеров на этот раз замыкает победитель выборов 2013 года: Социал-демократическая партия и ее лидер — канцлер Кристиан Керн получили 26,7%.

Из неожиданных результатов этой кампании — преодоление четырехпроцентного барьера сформированного лишь этим летом "Списка Петера Пильца" и непреодоление его партией "Зеленых", от которой Пильц и отделился. Также в составе парламента, но в оппозиции оказываются либералы из NEOS — "Новой Австрии", входящей в нижнюю палату парламента второй созыв подряд.

Текущий победитель Курц заявлял о намерении до 26 октября — Национального дня Австрии — определиться с формированием коалиции. Так или иначе, парламент в новом составе в первый раз соберется 9 ноября. При этом заседание пройдет не в историческом здании парламента, которое после 130 лет беспрерывной работы проходит капитальный ремонт, а во временно оборудованных помещениях на территории комплекса императорского дворца Хофбург.