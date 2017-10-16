Оппозиция не признала итоги выборов в Венесуэле

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Венесуэльская оппозиция не признает итоги выборов губернаторов, сообщил в воскресенье поздно вечером глава предвыборной кампании блока "Круглый стол демократического единства" Херардо Блайд.

По последним официальным данным, оппозиция выиграла губернаторство лишь в пяти из 23 штатов Венесуэлы.

"В этот момент мы не признаем никакой результат, мы просим наших кандидатов, чтобы с утра они запланировали действия на улицах в поддержку того, о чем мы сейчас объявляем", – приводит блок в своем микроблоге в Twitter заявление Блайда.

Оппозиционный политик выразил недоверие избирательной системе страны. "Ни Венесуэла, ни венесуэльцы, ни остальной мир не "скушают" эту историю, которой они в нас швырнули", – сказал Блайд.

Еще до объявления официальных результатов оппозиция выражала сомнения и опасения в возможности подтасовок. Дело в том, что избирательные власти Венесуэлы в течение нескольких часов после заявленного времени окончания голосования не объявляли о закрытии участков и не оглашали первые результаты выборов. Оппозиция посчитала, что это может свидетельствовать о попытках манипулирования с результатами.

По данным главы национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусены, явка на этих региональных выборах была неожиданно высока и составила 61,14%. Примечательно, что в штате Миранда, где в течение восьми лет губернатором был один из лидеров оппозиции и экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес, победил кандидат от Единой социалистической партии Венесуэлы, верный сторонник президента Николаса Мадуро Эктор Родригес. Ранее он занимал пост министра образования и был депутатом парламента. В штате Баринас губернатором избран брат Уго Чавеса Архенис Чавес.

При этом говорить о тотальном проигрыше оппозиции не приходится – раньше ее губернаторы правили в трех регионах, теперь же минимум в пяти штатах будут оппозиционные губернаторы.