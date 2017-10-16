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    Тиллерсон ответил на критику сенаторов о затягивании санкций против России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (576)

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    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Белый дом сотрудничает с Минфином для разработки критериев новых санкций, "чтобы люди могли понимать, что разрешено, а что поставит под угрозу санкций их самих".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. США очень осторожно подходят к разработке нормативов по санкциям против России, заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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    В прямом эфире телекомпании CNN ведущий попросил госсекретаря прокомментировать заявление сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина о том, что администрация США затягивает реализацию пакета санкций против РФ.

    "Что касается России в особенности, то мы очень осторожно разрабатываем нормативы для компаний, которые занимаются бизнесом", — сказал Тиллерсон.

    Он отметил, что лично участвует в подобных обсуждениях вместе с министерством финансов США.

    "Мы сотрудничаем с Минфином для разработки таких критериев, чтобы люди могли понимать, что разрешено, а что поставит под угрозу санкций их самих", — сказал Тиллерсон.

    Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

    Маккейн и Кардин призвали администрацию выполнять свои обязательства в рамках этого закона. По их мнению, пока этого не происходит.

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