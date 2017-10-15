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    В США прогнозируют Трампу громкую победу на следующих выборах

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    По словам бывшего стратегического советника президента США Стивена Бэннона, президент Трамп не только сохранит свой пост до конца срока, но на выборах 2020 года получит 400 голосов выборщиков.
    Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Бывший стратегический советник президента США Стивен Бэннон уверен, что Дональд Трамп сможет одержать громкую победу на следующих президентских выборах в 2020 году и наберет 400 голосов выборщиков.

    Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP
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    "Президент Трамп не только сохранит свой пост до конца срока, но на выборах 2020 года получит 400 голосов выборщиков", — заявил Бэннон, выступление которого транслировал телеканал ABC.

    Экс-советник отметил, что победу Трампу обеспечило "восстание популистов, националистов и консерваторов".

    Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года, набрав 304 голоса против 227 у Клинтон по выборщикам от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей.

    Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу.

    Результаты опроса новостного портала PBS NewsHour и компании Marist Poll, опубликованные 4 октября, показали, что в целом работой Трампа на посту главы государства недовольны более половины опрошенных (54%), поддерживают шаги президента чуть более трети респондентов (37%). Кроме того, у большинства американцев сложилось "неблагоприятное" впечатление лично о Трампе. Почти две трети респондентов (65%) считают, что США движутся в неверном направлении.

    Ранее сообщалось, что Трамп собирается масштабно понизить налоги в случае, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.

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