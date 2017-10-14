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    Появилось видео с места крушения Ан-26 в Кот-д'Ивуаре

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    Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдавии, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) республики. По данным властей Кот-д'Ивуара, жертвами крушения грузового самолета в субботу стали четыре гражданина Молдавии.
    Появилось видео с места крушения Ан-26 в Кот-д'Ивуаре
    @HerveBley

    Еще шесть человек пострадали, включая двоих молдаван и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. Вылет происходил при плохих погодных условиях.

    "Следственная группа Органа гражданской авиации Молдавии в срочном порядке отправится в Кот-д'Ивуар, чтобы принять участие в качестве наблюдателей в расследовании причин авиакатастрофы с участием самолета Ан-26, зарегистрированного в Молдавии", — отмечено в сообщении на сайте ОГА.

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    Сообщается, что авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта в Абиджане.

    ​"Самолет принадлежит компании Valan International Air Cargo и перевозил грузы на основе контракта с французской армией. Орган гражданской авиации находится в постоянном контакте с руководством ответственных учреждений Кот-д'Ивуара в целях идентификации состава экипажа и жертв, а также для получения последней информации об обстоятельствах аварии", — отмечено в сообщении ОГА.

    По данным ведомства, "по предварительной информации, на момент происшествия в Абиджане были сложные погодные условия, вызванные грозой".

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