Появилось видео с места крушения Ан-26 в Кот-д'Ивуаре

Еще шесть человек пострадали, включая двоих молдаван и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. Вылет происходил при плохих погодных условиях.

"Следственная группа Органа гражданской авиации Молдавии в срочном порядке отправится в Кот-д'Ивуар, чтобы принять участие в качестве наблюдателей в расследовании причин авиакатастрофы с участием самолета Ан-26, зарегистрированного в Молдавии", — отмечено в сообщении на сайте ОГА.

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Сообщается, что авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта в Абиджане.

— Hervé Bley (@HerveBley) 14 жовтня 2017 р.

​"Самолет принадлежит компании Valan International Air Cargo и перевозил грузы на основе контракта с французской армией. Орган гражданской авиации находится в постоянном контакте с руководством ответственных учреждений Кот-д'Ивуара в целях идентификации состава экипажа и жертв, а также для получения последней информации об обстоятельствах аварии", — отмечено в сообщении ОГА.

По данным ведомства, "по предварительной информации, на момент происшествия в Абиджане были сложные погодные условия, вызванные грозой".