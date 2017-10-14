Эпидемия гепатита А в Калифорнии. В штате объявили чрезвычайную ситуацию

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости Украина. Губернатор американского штата Калифорнии объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией вируса гепатита А, свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства штата.

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"Введение режима чрезвычайной ситуации позволит управлению здравоохранения Калифорнии закупать вакцину непосредственно у производителей и передавать их в пострадавшие районы", — говорится в сообщении.

В последнее время в Калифорнии наблюдается крупнейшая в США за последние 22 года эпидемия гепатита А. Вспышки зафиксированы в ряде округов, больше всего пострадавших среди бездомных и наркоманов. В калифорнийском правительстве отмечают, что "вакцинация населения, представляющего группу риска, а также улучшение санитарной ситуации являются наиболее эффективным способом остановить передачу вируса гепатита А".

Согласно данным министерства здравоохранения штата Калифорния, с ноября 2016 года в городах Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес зафиксировано более 560 случаев заболевания, в том числе 17 — с летальным исходом. В штате Мичиган с конца августа зарегистрировано 376 случаев заболевания. Министерство здравоохранения штата Колорадо сообщило в сентябре о 120 новых документально подтвержденных случаях заражения гепатитом А (четыре — со смертельным исходом).

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По определению Всемирной организации здравоохранения, гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.