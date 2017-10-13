Гендиректор Samsung ушел в отставку из-за "беспрецедентного кризиса"

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Генеральный директор Samsung Квон О Хьюн в пятницу, 13 октября, заявил о своей отставке, сообщает AFP.

Свой уход с занимаемой должности он объяснил "беспрецедентным кризисом", заявив, что компанию в сложившихся условиях должно возглавить новое руководство.

"Поскольку мы сталкиваемся с беспрецедентным кризисом, я считаю, что настало время, чтобы компанию возглавило новое руководство для того, чтобы лучше реагировать на вызовы, возникающие в быстро меняющейся IT-индустрии", — заявил он.

Напомним, в августе 2017 года 49-летний вице-президент Samsung Electronics и наследник империи Samsung Ли Чжэ Ен был признан виновным сеульским судом в коррупции и злоупотреблении доверием и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, компания оказалась в эпицентре технологического скандала в 2016 году после выхода смартфона Samsung Galaxy Note 7, на который поступали жалобы о перегреве и возгорании. В связи с этим было отозвано с рынка более 2,5 млн телефонов.