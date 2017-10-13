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    Мистика в Хельсинки: в пятницу 13 в HEL прилетел рейс 666

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    Мистицизма обозначению борта добавляет код аэропорта прибытия Вантаа в Хельсинки – HEL, который созвучен с английским словом hell – ад. Рейсы 666 в "ад" по пятницам, 13 авиакомпания совершает с 2006 года.
    Самолет Finnair
    twitter.com/finnair

    КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. Финская авиакомпания Finnair в пятницу, 13 октября, отправила последний рейс под номером 666, в 13.20 по местному времени.

    Пятница 13-е
    Подробности
    Пятница, 13-е: суеверия и катастрофы

    Сообщается, что  самолет вылетел из Копенгагена в Хельсинки.

    Мистицизма обозначению борта добавляет код аэропорта прибытия Вантаа в Хельсинки – HEL, который созвучен с английским словом hell – ад. Рейсы 666 в "ад" по пятницам, 13 авиакомпания совершает с 2006 года.

    "С 29 октября некоторые номера рейсов будут изменены, и рейс 666, следующий из Копенгагена в Хельсинки, получит номер 954. За 11 лет наш рейс AY666 совершил 21 перелет до Хельсинки по пятницам, выпавшим на 13 число", — сообщила авиакомпания в Twitter.

    Рейс успешно приземлился в столице Финляндии в 15.55 по местному времени.

    Напомним, первая пятница, 13-е, выпала в январе, а вторая и последняя — в октябре. У многих людей эта дата вызывает пугающие ассоциации.

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