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    В Австралии три парашютиста погибли после столкновения в воздухе

    (обновлено: )168
    По информации полиции, парашютист, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате чего парашюты не смогли правильно раскрыться.
    Парашютный спорт. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Три парашютиста погибли во время выполнения прыжков в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, сообщает новостной портал news.com.au.

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    Инцидент произошел в пятницу в районе населенного пункта Мишен Бич. На место происшествия прибыла полиция. По данный портала, один из парашютистов упал на участок одного из местных жителей, двое других были найдены на дереве. От полученных при приземлении травм все парашютисты скончались на месте.

    Сообщается, что среди погибших двое мужчин и женщина. Один из погибших, предположительно, являлся инструктором.

    Как сообщила представитель полиции, по предварительным данным, парашютист, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате чего парашюты не смогли правильно раскрыться.

    "Двое мужчин в возрасте 30 лет и женщина в возрасте 50 были найдены мертвыми на месте", — заявила представитель полиции.

    Ранее сообщалось, что на аэродроме "Бородянка" под Киевом трое парашютистов-любителей поломали ноги после своего первого прыжка.

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