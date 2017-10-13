Венгерская партия "Йоббик" открестилась от акции "Самоопределение для Закарпатья"

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Лидер венгерских праворадикалов "Йоббик" Иштван Саваи сообщил, что демонстрация под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья" не является инициативой его партии. Саваи утверждает, что акция организована частными лицами, передает mukachevo.net.

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В частности, согласно информации, организатором акции является исключительно Лорант Гегедюш-младший, реформатский священник. D 2014 году Украина объявила Иштвана Савва и Лорант Гегедюша персонами нон-грата.

Акция "Самоопределение для Закарпатья" должна состояться в пятницу, 13 октября, в Будапеште у посольства Украины. В анонсе говорилось, что на акции должны протестовать против закона Украины "Об образовании" и выражать свое недовольство тем, что Украина лишила права въезда на свою территорию нескольким членам партии "Йоббик".

В конце сентября президент подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.