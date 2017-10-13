наверх
13.10.201713:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Леворадикалы потребовали от главы Каталонии провозгласить республику

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (148)

    (обновлено: )47
    Только путем провозглашения республики можно проявить уважение к тому, что большинство людей выразили в ходе голосования, считает леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства".
    Сторонники независимости Каталонии. Архивное фото
    REUTERS Susana Vera

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) в пятницу направила письмо главе правительства автономии Карлесу Пучдемону с требованием провозгласить в Каталонии республику.

    В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

    "Только путем провозглашения республики мы сможем проявить уважение к тому, что большинство людей выразили в ходе голосования. Только провозгласив республику, мы сможем обозначить себя в качестве участника, готового следить за гражданскими и политическими правами населения, которые все еще находятся под угрозой", — говорится в письме, публикованном на сайте партии.

    Митинги в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Каталония ждала 300 лет, подождет еще немного

    Представители партии отметили, что иной ответ на требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя "будет означать поддержку абсолютно всех его угроз, презрений и сдерживания, а также возвращение в русло конституционного законодательства Испании, с которым социальное большинство решило порвать".

    Конституционным судом Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

    Читайте также: Независимость Каталонии пока туманна — эксперт

    На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидер венгерских праворадикалов "Йоббик" Иштван Саваи
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое