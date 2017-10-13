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13.10.201711:37
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    Когда "горишь на работе". Блогер "случайно" устроила трансляцию своего секса

    (обновлено: )75701
    По словам девушки, видео она начала транслировать случайно. Увидев, что за ее постельной сценой уже более трех минут следят тысячи пользователей, она прервала трансляцию.
    Видеоблогер Кирстен Хенчер из Лос-Анджелеса
    kristenhancher

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Видеоблогер Кирстен Хенчер из Лос-Анджелеса в течение нескольких минут транслировала на личной странице в Instagram секс со своим бойфрендом, сообщает Daily Mail. За это время к лайв-стриму подключились более 14 000 зрителей.

    instagram.com/rosieroff
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    По словам девушки, видео с "клубничкой" она якобы начала стримить случайно. Увидев, что за ее постельной сценой уже более трех минут следят тысячи пользователей, она прервала трансляцию.

    "Я хочу извиниться перед теми, кто видел мой стрим. Это получилось совершенно случайно. Выбросьте это из головы. Это было слишком неудобно и слишком возмутительно", — прокомментировала она свой прецедент журналистам.

    Девушка уверена, что в жизни случаются разные неприятности и сейчас ей просто нужно двигаться вперед.

    Ролик Хенчер удалила, как только заметила. За жизнью девушки в сети следят почти 4 миллиона подписчиков.

    kristenhancher
    Видеоблогер Кирстен Хенчер с бойфрендом

    Ранее сообщалось, что в Доминиканской республике погибла обнаженная туристка из РФ. Она высунулась из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны.

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