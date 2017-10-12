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    Веселое метро: в Китае запустили спецпоезд к БРИКС

    (обновлено: )72
    Пассажиры могут прокатиться, например, в русском вагоне с матрешками, или в бразильском - с футбольным газоном, мячом и воротами. Также есть вагон в китайском стиле - ярко-красного цвета с национальными мотивами.
    В Китае запустили поезд к саммиту БРИКС
    facebook.com/PeoplesDaily/

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В китайском городе Сямэнь запустили новые тематические вагоны метро, посвященные саммиту БРИКС.

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    facebook.com/PeoplesDaily
    В Китае запустили поезд к саммиту БРИКС

    Пассажиры могут прокатиться, например, в русском вагоне с матрешками, или в бразильском — с футбольным газоном, мячом и воротами. Также есть вагон в китайском стиле — ярко-красного цвета с национальными мотивами и вагон в стиле Южной Африки.

    facebook.com/PeoplesDaily
    В Китае запустили поезд к саммиту БРИКС
    facebook.com/PeoplesDaily/
    В Китае запустили поезд к саммиту БРИКС

    Как сообщает People's Daily в Facebook, вагоны были замечены 11 октября. Это пилотный проект.

    Напомним, 4 сентября, в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь прошло открытие саммита стран БРИКС.

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