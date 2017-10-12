Веселое метро: в Китае запустили спецпоезд к БРИКС

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В китайском городе Сямэнь запустили новые тематические вагоны метро, посвященные саммиту БРИКС.

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facebook.com/PeoplesDaily В Китае запустили поезд к саммиту БРИКС

Пассажиры могут прокатиться, например, в русском вагоне с матрешками, или в бразильском — с футбольным газоном, мячом и воротами. Также есть вагон в китайском стиле — ярко-красного цвета с национальными мотивами и вагон в стиле Южной Африки.

facebook.com/PeoplesDaily В Китае запустили поезд к саммиту БРИКС

facebook.com/PeoplesDaily/ В Китае запустили поезд к саммиту БРИКС

Как сообщает People's Daily в Facebook, вагоны были замечены 11 октября. Это пилотный проект.

Напомним, 4 сентября, в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь прошло открытие саммита стран БРИКС.